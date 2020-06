OM – Mercato : le Barça, le Algérie, son image… Maxime Lopez se lâche !

true

A l’occasion d’un live sur Twich, Maxime Lopez s’est lâché sur son image dégradée auprès des supporters à l’OM, les rumeurs qui l’ont envoyé au FC Barcelone ou encore la sélection algérienne.

Sur son image

« Il y a des gens qui n’aiment pas mon profil. Ils en font trop, et avec les réseaux sociaux, ça devient dangereux car n’importe qui peut faire son buzz sur n’importe quoi. Tout le monde se permet de parler. De toute façon, mon profil ne sera jamais aimé. En France, on n’aime pas les joueurs comme moi, il y en a très peu qui s’imposent. Mais moi j’ai réussi à le faire à l’OM, et c’est peut-être ça que les gens n’arrivent pas à accepter. Ils ont beau dire ce qu’ils veulent, j’ai presque 200 matchs à l’OM, j’ai joué tous les gros matchs des cinq dernières saisons, donc qu’est-ce que ça peut me faire ? Il y a une sorte de bashing, mais tu crois que ça m’atteint sérieux ? »

Sur son avenir

« Il me reste un an de contrat. Pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à l’OM ».

Sur la rumeur Barça

« Les gens se moquent de moi par rapport à ça, mais ça a été vraiment le cas. Le directeur général du Barça, celui qui a fait venir Ousmane Dembélé et qui s’appelle Roberto Fernandez, était vraiment en contact avec mon agent. Il lui avait dit : ‘On attend encore un an, et s’il est encore performant comme ça, il viendra chez nous.’ Malheureusement la 2e saison, j’ai eu plus de mal et ça ne s’est pas pas fait. Mais c’est la vérité, je ne suis pas un menteur. »

Sur la sélection algérienne

« Est-ce que j’ai déjà pensé à jouer avec l’Algérie ? Honnêtement, non. Depuis que je suis en jeunes, je suis en équipe de France, donc je vais continuer là-dessus et on verra mais ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie ».