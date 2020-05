OM – Mercato : le Betis Séville prêt à profiter du flou entourant Alvaro Gonzalez ?

true

Son option d’achat n’ayant toujours pas été levée par l’Olympique de Marseille, le défenseur espagnol pourrait retourner à Villarreal ou filer au Betis.

Et si, en plus de perdre son directeur sportif et son entraîneur, l’Olympique de Marseille voyait l’homme à l’origine de sa belle solidité défensive partir ? En effet, l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez n’a toujours pas été levée auprès de Villarreal et le central espagnol s’en inquiète.

Dans L’Equipe du jour, on peut lire que le joueur s’inquiète de cette situation, rendue encore plus flou par le départ d’Andoni Zubizarreta, à l’origine de se venue en Provence. L’option d’achat varie de 4 à 8 M€ et elle aurait dû être levée depuis longtemps puisqu’Alvaro a joué le nombre de matches requis.

Seulement, la fin prématurée du championnat a engendré une sorte de vide juridique qui, couplé aux finances calamiteuses de l’OM, font que le transfert ne s’est toujours pas concrétisé. Le problème, c’est que selon la presse espagnole, le Betis Séville serait à l’affut et prêt à dégainer une offre. Il ne manquerait plus que ça à Marseille !