OM – Mercato : le LOSC déboule sur une piste offensive de Villas-Boas

L’OM serait passé à l’offensive pour l’attaquant mexicain José Juan Macias. Mais le LOSC suivrait également l’attaquant du Chivas Guadalajara.

Sur Twitter, le journaliste de beIN Sports Espagne Fernando Cevallos a annoncé que l’OM était passé à l’action pour l’attaquant du Chivas Guadalajara José Juan Macias (20 ans). « L’OM propose 10 millions d’euros pour 80% des droits du joueur. La Real Sociedad propose 11 millions d’euros et des bonus pour 100% des droits. »

Si le profil du joueur (jeune, gros potentiel) correspond parfaitement à la nouvelle politique du club phocéen, on reste toutefois circonspect concernant le prix de la transaction. En effet, les deux premières recrues phocéennes (Gueye et Balerdi) sont arrivées gratuitement et les dirigeants marseillais n’ont aucune latitude au niveau des finances.

Selon AS, un autre club phocéen, beaucoup plus dispendieux, celui-là, aurait débarqué sur le dossier Macias : le LOSC. Le directeur sportif, Luis Campos, serait à l’origine de cette piste qui a également attiré l’attention de la Real Sociedad et d’autres clubs espagnols.