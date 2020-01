OM – Mercato : le LOSC et l’OL sont prévenus pour Lihadji

true

Les négociations entre l’OM et l’entourage d’Issac Lihadji ont été rompues ce début de semaine et le jeune attaquant de 17 ans est plus que jamais sur le départ. Selon L’Équipe, le LOSC et le Borussia Dortmund sont en pole pour l’attirer.

Les deux clubs auraient été séduits par les performances de Lihadji à la Coupe du monde U17 au Brésil. Durant cette compétition, il avait marqué trois buts et atteint les demi-finales avec les Bleuets.

Vous semblez tous penser que le choix de Lihadji est financier. Pas moi. Cette génération ne veut qu’une chose : jouer. Et jouer régulièrement. Vous verrez que le prochain club de Lihadji sera fait dans ce sens. Comme Kouassi ou d’autres avant eux de cette même génération#Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 7, 2020

L’Ol est également à l’affut. Et Selon le journaliste de RMC Loïc Tanzi, le choix de Lihadji ne sera dicté que par une seule chose : le temps de jeu qui lui sera promis. « Vous semblez tous penser que le choix de Lihadji est financier. Pas moi. Cette génération ne veut qu’une chose : jouer. Et jouer régulièrement. Vous verrez que le prochain club de Lihadji sera fait dans ce sens. Comme Kouassi ou d’autres avant eux de cette même génération », soutient le journaliste.