OM – Mercato : le nouveau Blaise Matuidi dans le viseur ? 

Comme déjà évoqué en fin de semaine, l’OM lorgne le milieu des Glasgow Rangers Glen Kamara (24 ans). Un profil qui fait déjà penser à un certain Blaise Matuidi.

Convaincre une légende telle que Steven Gerrard n’est pas une mince affaire, surtout quand on est milieu de terrain. C’est pourtant le petit exploit réalisé par Glen Kamara cette année. Le poumon finlandais des Glasgow Rangers a réalisé une saison de très haute volée pour devenir un titulaire indiscutable aux yeux de l’ancienne gloire de Liverpool. Kamara (24 ans) a ainsi tapé dans l’œil des dirigeants de l’OM, qui cherchent des solutions à moindre frais au mercato pour disputer la prochaine Ligue des champions.

« Son parcours est particulier, car il n’a pas réussi à s’imposer au milieu de la grosse concurrence du milieu d’Arsenal et s’est retrouvé au Dundee FC en 2017, explique au Phocéen le journaliste du Daily Record Jonny McFarlane. On s’est rapidement aperçu que cette équipe était bien trop petite pour lui, tellement il était au-dessus du lot. Ainsi, les Rangers ont sauté sur l’occasion à l’hiver 2019 pour une indemnité ridicule de 500 000 euros, et ils ne le regrettent pas ! Il s’est tout de suite imposé aux yeux de Steven Gerrard dans une rotation de 4 ou 5 milieux de terrain. Il est même devenu un joueur-clé cette saison, notamment en Europa League où il a joué tous les matches jusqu’à l’élimination en 8es face à Leverkusen. »

Un copier-coller de Matuidi, la technique en plus

En plus d’être un métronome au milieu, Kamara affiche un profil de marathonien qui le fait ressembler à Blaise Matuidi. « C’est un superbe joueur sur le plan technique, poursuit le très élogieux McFarlane. Il récupère les ballons devant la défense et ne les perd quasiment jamais. Il est aussi très puissant, ce qui lui permet de gagner beaucoup de duels et d’afficher des statistiques impressionnantes sur ce plan. Son engagement et ses remontées de balles me font penser à Blaise Matuidi, avec une touche technique en plus. » Le club écossais pourrait céder son milieu pour une somme entre 6 et 8 M€.