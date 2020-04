OM – Mercato : le nouveau Thauvin déniché en D2 néerlandaise ?

true

Selon Manu Lonjon, l’Olympique de Marseille aurait amorcé des discussions avec NEC Nimègue pour leur jeune ailier droit Anthony Musaba (19 ans).

Désireux de vendre cet été pour redresser des comptes dans le rouge, l’Olympique de Marseille va sans doute se séparer de quelques éléments, Florian Thauvin en tête. Pour remplacer les partants, André Villas-Boas ne pourra réellement compter que sur des jeunes prospects, si possible peu chers ou en prêt. Un marché sur lequel travaille déjà Andoni Zubizarreta.

D’après Manu Lonjon (« Eurosport »), journaliste souvent très bien renseigné sur le marché des transferts, l’OM aurait aujourd’hui des vues sur un très prometteur ailier évoluant en D2 néerlandaise : Anthony Musaba (NEC Nimègue, 19 ans).

Deux clubs de Bundesliga sur les rangs

Peu connu du grand public, l’attaquant origine congolaise réalise une première saison très aboutie au plus haut niveau, auteur de 7 réalisations et 5 passes décisives en 25 matches de Keuken Kampioen Divisie. Sous contrat jusqu’en juin 2021 et encore très abordable, Musaba serait également sollicité par deux clubs de Bundesliga (Borussia Dortmund, Stuttgart) ainsi que par le FC Valence.