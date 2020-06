OM – Mercato : le recrutement XXL de Boudjellal déjà aux oubliettes ? 

true

Porteur du projet de rachat de l’OM, soutenu par des fonds du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal pourrait tabler sur 200 millions d’euros pour le mercato. Utiles, vraiment ?

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe hier : Mourad Boudjellal porte un projet de rachat de l’OM. L’ancien président emblématique du RCT en a fait l’annonce après quelques fuites dans la presse. Le projet porté par Boudjellal serait mené par l’homme franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi (68 ans). Il réside actuellement en Arabie saoudite, l’État étant derrière cette ambition de rachat.

Le Figaro a fait savoir que quelque 700 millions d’euros avaient été déposés dans une banque, dont 200 qui seraient prévus pour recruter au mercato. Citée comme étant la banque d’affaires mandatée par ces investisseurs moyen-orientaux, la banque Rothschild n’a jamais été contactée par ces derniers ! « Il n’y a strictement rien avec Rothschild », précise un proche de la banque parisienne auprès de Challenges. Concernant les fonds en question, notamment pour recruter, là aussi le doute est permis.

200 M€ pour recruter… mais pas forcément cette année

« 300 millions pour le rachat de l’OM, ça me paraît fondé, explique à Capital Thierry Granturco, un avocat spécialisé dans le droit du sport. Et 200 millions pour éponger le passif, ça correspond aussi à la fourchette haute des pertes évoquées pour l’OM. En revanche, mettre 200 millions d’euros sur le marché des transfert, ça c’est pas possible. Ça le sera peut-être à terme, mais pas dès cette année. L’OM devra d’abord augmenter ses revenus de billetterie, de sponsoring et ses droits télé afin de pouvoir engager des dépenses à la hauteur de ses recettes. »