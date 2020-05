OM – Mercato : le réseau de Jorge Mendes bientôt mis à disposition de Villas-Boas ? 

true

Favori des dirigeants de l’OM pour remplacer Andoni Zubizarreta, Olivier Pickeu dispose d’un réseau plus étoffé grâce au super agent Jorge Mendes.

Jacques-Henri Eyraud n’a pas encore pris sa décision. Le président de l’OM se sait attendu sur la nomination de son prochain directeur sportif et ne veut pas se précipiter. S’il a ainsi fait d’Olivier Pickeu son favori pour remplacer Andoni Zubizarreta, l’expert ès tisanes a aussi trois autres candidats étrangers en salle d’attente.

En choisissant l’ancien directeur sportif du SCO d’Angers, qui l’a licencié pour faute avérée début 2020, le président de l’OM pourrait permettre à André Villas-Boas de disposer d’un réseau bien plus étoffé pour dénicher des perles rares au mercato.

Pickeu entretient de bonnes relations avec Mendes

« À Angers, Pickeu avait un contrat béton, avec 5% sur les plus-values réalisées sur les ventes de joueurs. C’est d’ailleurs certainement ce que ne supportait plus le président Saïd Chabane. Son bilan est très positif, avec l’intelligence de toujours prendre les bons profils au bon moment. Comme tous les DS, il travaille avec certains agents, comme Axel Lablatinière qui deviendra son responsable du recrutement, ou encore Yvan Lemée, analyse sur Le Phocéen le journaliste du Courrier de l’Ouest Quentin Bossé. Il a un vrai réseau et une connaissance impressionnante du marché français en L1 et L2, et même en N2 ou chez les joueurs exilés dans de petits championnats. Il est même présent à l’étranger, notamment au Portugal grâce à ses bonnes relations avec Jorge Mendes. Je ne suis pas surpris de le voir annoncé à l’OM ou à Monaco, parce qu’il a vraiment ce profil de directeur sportif moderne porté sur le scouting et le trading, présent y compris dans les négociations financières. »