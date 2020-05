OM – Mercato : Lee Kang-In (Valence) tenté par l’OM ?

true

Pisté par l’OM en prêt, Lee Kang-In, le jeune milieu sud-coréen de Valence, verrait d’un bon œil une expérience du côté de la Canebière.

Un prêt de Lee Kang-In serait dans les tuyaux à l’OM, sur les recommandations d’Andoni Zubizarreta. Et Le Phocéen a eu des échos très favorables sur le joueur sud-coréen, également courtisé par les Girondins de Bordeaux selon le quotidien espagnol AS. Selon le spécialiste de la Liga Benjamin Bruchet, du site Furialiga.fr, Lee Kang-In,« C’est un très grand espoir du FC Valence et de la sélection sud-coréenne, avec qui il a joué la coupe du monde U20. C’est un joueur que l’on remarque tout de suite, qui sait marquer, passer des deux pieds, et affiche beaucoup de vélocité avec le ballon. Il n’est pas encore titulaire à Valence, mais c’est un club qui protège beaucoup ses jeunes joueurs avant de les exposer. Il est choyé par le propriétaire singapourien du club Peter Lim qui voit en lui un joueur à très forte plus-value et à forte valeur commerciale en Asie. Il a déjà de gros contrats publicitaires là-bas et il a tout pour exploser ».

Et selon un membre de l’entourage proche du joueur, Kan-In serait intéressé par la perspective de rejoindre l’OM en prêt… « Pour le moment, Kang-In attend de reprendre l’entraînement avec Valence la semaine prochaine. De notre côté, nous sommes en contact avec plusieurs clubs, dont certains en France, mais la situation n’a pas encore avancé. Nous parlons avec tout le monde, y compris en Allemagne et en Angleterre, mais le championnat de France serait effectivement une très bonne chose pour Kang-In. Tout le monde le connait en Ligue 1, car il a été MVP de la dernière coupe du monde U20. Je ne peux pas vous dire s’il y a des discussions avec Marseille, mais c’est un très grand club et ce serait formidable pour le joueur. Ce que je peux vous dire, c’est que Valence serait certainement intéressé pour un prêt. Après, il faut savoir si Marseille est aussi intéressé par cette possibilité. En tout cas pour Kang-In, l’OM, ce serait parfait ».