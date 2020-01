OM – Mercato : l’épisode Villas-Boas a affecté le vestiaire marseillais

true

L’OM n’a pas su s’imposer hier à domicile contre le SCO d’Angers. Sans l’inspiration de son maître à jouer Dimitri Payet, les hommes d’André Villas-Boas ont peiné pour exister dans l’entrejeu.

Pas de Payet pas d’idées pas de créativité. Symptomatique — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 25, 2020

Il n’y a pourtant pas de crise à l’OM. Loin de là, puisque le club phocéen sera quoi qu’il arrive encore dauphin du PSG au soir de cette 21e journée de L1. En attendant, l’épisode de la colère publique de Villas-Boas a eu un écho dans le vestiaire marseillais.

« On ne va pas dire que ça ne nous touche pas »

« On ne va pas dire que ça ne nous touche pas ou qu’on n’est pas au courant, admet Steve Mandanda au micro de RMC Sport. Maintenant, cela fait partie de la vie d’un club. Aujourd’hui tout s’est arrangé, tout va bien. Ils ont eu l’occasion de discuter et de calmer les choses, c’est très bien. Parce que c’est important qu’on soit tous unis et solidaires pour pouvoir atteindre, à la fin de la saison, nos objectifs. Aujourd’hui ça va, donc tant mieux. » Mercredi, l’OM tentera de rectifier le tir contre le RC Strasbourg en 8es de finale de la Coupe de France (21h05).