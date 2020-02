OM – Mercato : les ennuis commencent déjà pour Villas-Boas

true

André Villas-Boas l’a dit et répété : il veut poursuivre sa mission à l’OM. En passe de conduire le club phocéen en Ligue des champions, le technicien portugais ne l’accompagnera toutefois pas sans des garanties en haut lieu sur son effectif la saison prochaine.

D’apres le Daily Express, Carlo Ancelotti aurait fait de Morgan Sanson sa priorité pour renforcer le milieu de terrain d’Everton cet été. #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/WklVtkZMCH — OM_Fada (@OM_Fadaaaaa) February 24, 2020

En ce sens, le « Special Two » a déjà programmé une réunion au sommet avec Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta début mars dans le but de préparer le mercato estival. Justement, le prochain marché des transferts de l’OM pourrait être déjà lancé en Angleterre. Selon les informations du Daily Express, Carlo Ancelotti suite de très près la situation de Morgan Sanson.

Ancelotti a toujours apprécié Sanson

L’actuel entraîneur d’Everton appréciait déjà le milieu de terrain de l’OM lorsqu’il coachait Naples. West Ham, Manchester United, Tottenham et Southampton suivraient aussi Sanson, sous contrat à l’OM jusqu’en juin 2022 et estimé à 28 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Rassérénés par une 11e place en Premier League (0 un succès du Top 8), les Toffees ne devraient pas être effrayés par un tel tarif.