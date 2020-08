OM – Mercato : les Girondins n’ont pas lâché l’affaire pour Cuisance

true

Cible de l’OM, Michaël Cuisance (Bayern Munich, 21 ans) plairait toujours autant aux Girondins de Bordeaux.

Le dossier Michaël Cuisance (Bayern Munich, 21 ans) pourrait bien animer l’été de Ligue 1. Du côté de l’OM, on réfléchirait sérieusement à se faire prêter, sans option d’achat, la pépite française. Encore plus si des départs venaient à intervenir dans le secteur (Maxime Lopez, Kévin Strootman, Morgan Sanson).

L’OM, qui a déjà entamé des discussions avec le club bavarois, aurait même un temps d’avance sur la concurrence. Mais Marseille est loin d’être seul sur le coup. Si le RC Lens n’est pas sur les rangs, si le Stade Rennais est solidement pourvu dans le secteur, du côté des Girondins de Bordeaux, l’idée germerait toujours selon « Le 10 Sport ».

Bordeaux était plus avancé sous Macia

Dans son édition de ce samedi, « Sud-Ouest » va même plus loin, confirmant que le dossier était travaillé au corps (et de longue date!) par Eduardo Macia. L’Espagnol souhaitait faire de l’ancien joueur du Borussia Monchengladbach son gros coup à moindre frais et s’était entendu avec le joueur et le Bayern sur un prêt de deux ans avec option d’achat.

Depuis, les difficultés financières des Girondins et le départ du directeur de football bordelais ont fait capoter le deal initial mais le dossier ne serait pas encore totalement dans les cartons. Repris par Alain Roche ?