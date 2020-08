OM – Mercato : l’étrange particularité de la mission dégraissage de Paul Aldridge

true

Plusieurs mois après son arrivée en tant que conseiller sportif à l’OM, l’Anglais Paul Aldridge tarde à montrer son influence en terme de transferts.

Son arrivée avait provoqué pas mal de remous du côté de l’OM. Lors du Mercato hivernal, André Villas-Boas avait très mal pris l’arrivée de Paul Aldridge auprès de Jacques-Henri. Son rôle était limpide : faciliter les ventes de certains éléments du côté de l’Angleterre pour permettre à Marseille de renflouer ses caisses.

Mais il faut dire que la mission de Paul Aldridge comporte une grosse particularité. En effet, FootMercato révèle ce vendredi qu’aucun élément annoncé vers l’Angleterre est en contact avec Aldridge. Plus surprenant encore, « le Britannique a des primes d’intéressements sur certains transferts dans son contrat » dont celui de Kevin Strootman. En d’autres termes, Aldridge ne s’occupe que de certains joueurs de l’OM, pas de tous.

Et avec cet intéressement personnel, sa mission s’oriente plus vers un travail de commercial qu’autre chose. Version confirmée par un agent britannique qui s’est confié au site. « C’est plus une sorte de commercial qu’un agent de joueur. Il est dans les opérations financières, il apporte des fonds pour les clubs du type vente. Ce n’est pas sa spécialité de faire des deals de joueurs ou de discuter avec des agents », assure ce dernier. De quoi rendre la mission de Paul Aldridge particulièrement floue.