OM – Mercato : Longoria a signé, Eyraud lui a confié 3 premières missions périlleuses 

Pablo Longoria est bien le nouveau directeur sportif de l’OM. Sa tâche est immense mais devra commencer par un dégraissage massif au cours du mercato.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Pablo Longoria est le nouveau directeur général délégué chargé du football de l’OM. « L’Olympique de Marseille annonce le recrutement de Pablo Longoria en tant que Directeur Général délégué chargé du Football », peut-on lire sur le communiqué du club phocéen ce dimanche midi. Parlant six langues, celui qui a travaillé pour la Juventus et le Valence CF,apportera son réseau et sa jeunesse. Il entrera en fonction le lundi 3 août.

« À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des tops clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction, poursuit le message délivré par Jacques-Henri Eyraud. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante. »

Dégraisser, mais ne surtout pas mésestimer la formation

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que la tâche de Longoria sera immense à l’OM. La première mission sera double : « il devra faire le lien entre la formation et les pros mais aussi se révéler pointu sur le volet des ventes, un chantier essentiel pour équilibrer des comptes en souffrance. » Sans compter la mission de recruter encore deux renforts côté terrain pour satisfaire André Villas-Boas cet été.