OM – Mercato : McCourt n’a pas encore validé l’arrivée de Longoria

Selon toute vraisemblance, Pablo Longoria sera bel et bien le futur head of football tant désiré par Jacques-Henri Eyraud à l’OM la saison prochaine. À moins que…

L’état-major de l’OM commence à se dessiner. Trois semaines après la nomination du « head of business », Hugues Ouvrard, le club phocéen finalise l’arrivée du « head of football » voulu par Jacques-Henri Eyraud cet été.

Comme déjà évoqué ce samedi, il devrait s’agir de Pablo Longoria, 33 ans, ancien directeur sportif du Valence CF (2018-2019). Si l’OM club olympien a refusé de confirmer dans L’Équipe, le quotidien sportif précise que le dossier pourrait aboutir dans les prochains jours, une fois l’arbitrage du propriétaire Frank McCourt effectué. Ce ne serait pas encore le cas à l’heure actuelle puisque Longoria n’était pas dans la short-list établie au départ d’Andoni Zubizarreta.

Longoria ne faisait pas partie de la short-list initiale

Le dossier du head of football a en effet été repris activement par le président Eyraud début juillet, après des recherches plus complexes que prévues. Les discussions avec Longoria ont donc repris et été approfondies. « Il s’agissait de proposer à McCourt un candidat français et au moins un candidat étranger. Les profils de Pep Segura (ex-Barça), Steve Hitchen (Tottenham) et Olivier Pickeu (ex-Angers) ont été un temps étudiés », concluent nos confrères.