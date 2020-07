OM – Mercato : Longoria arrive à Marseille avec une grosse casserole

true

Le nouveau directeur du football de l’OM, Pablo Longoria avait fait l’objet en mai d’une charge virulente de la part d’un ancien collaborateur à Valence.

À Marseille, il est attendu comme le messie. La semaine dernière, Pablo Longoria a été nommé directeur du football de l’OM. À 33 ans, le choix Longoria a pu surprendre. Mais, le natif d’Oviedo (Espagne) a un curriculum vitae bien rempli pour son jeune âge (Huesca, Newcastle…). À Valence, il était en charge du recrutement pour le club espagnol.

En mai dernier, Pablo Longoria avait reçu un tacle appuyé de Vicente Rodriguez (39 ans). Le secrétaire technique des pensionnaires de Mestalla avait fracassé Pablo Longoria, avec qui il a collaboré entre 2018 et 2019, dans un entretien accordé à la Cadena Ser. « Il n’a rien démontré à Valence car ce sont Mateu et Marcelino qui s’occupaient des transferts, tance Vicente Rodriguez. Il m’a arnaqué et maltraité. Un jour, je l’ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n’a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est: un lâche et un menteur. »

Selon Vicente, ancien joueur taulier du Valence FC (2000-2011), c’est grâce à l’entraîneur Marcelino et au président Mateu Alemay, que le club a connu des réussites sur le marché des transferts. Avec le temps, les supporters de l’OM pourront avoir un avis pour dénoncer ou appuyer les propos de Vicente.