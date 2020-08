OM – Mercato : Longoria va discuter avec Thauvin

true

En fin de contrat au terme de la saison, Thauvin pourrait partir gratuitement de l’OM. Longoria veut discuter avec l’ailier ainsi qu’avec d’autres joueurs..

Tout juste arrivé à l’OM, Pablo Longoria va devoir gérer des dossiers chauds. Tout d’abord, il devra s’occuper de vendre des joueurs. Puis, il devra compenser ce départ et renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Enfin, pour anticiper la saison 2021-2022, il devra négocier des prolongations de contrats.

L’été prochain, plusieurs Phocéens vont se retrouver en fin de contrat. Dans cette liste figure certains cadres à l’image de Jordan Amavi et Florian Thauvin. Présenté ce jeudi matin, devant la presse, Pablo Longoria a évoque avec franchise cette épineuse situation. « On a un effectif avec plusieurs joueurs en fin de contrat (en 2021, NDLR). La première chose que je veux dire, c’est que j’ai l’intention de travailler sur un projet à long terme. Mais pour être ambitieux et réussir, il faut prendre des décisions dès maintenant. »

Pour cela, le nouveau directeur de football de l’OM veut dès à présent discuter avec ces éléments. « Je suis ici depuis une semaine, je connais les différentes situations contractuelles. On va aborder ces questions dans les prochains jours, pour Florian et les autres joueurs. Pour l’effectif actuel, Florian est un actif en plus par rapport à la saison dernière. C’est un plus pour le coach d’avoir un joueur avec les qualités de Florian. » Une conclusion qui sous-entend que le champion du monde 2018 devrait entamer la saison avec les pensionnaires du Stade Vélodrome. Mais, est-ce qu’il l’a finira ? Affaire à suivre.