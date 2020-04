OM – Mercato : Luis Suarez (FC Barcelone) aurait pu signer à Marseille

true

Dix ans plus tard, Avi Assouly persiste et signe : l’OM aurait pu recruter l’attaquant uruguayen Luis Suarez à l’été 2010.

Commentateur sportif légendaire sur la Canebière et homme politique local, Avi Assouly (69 ans) est revenu sur l’un de ses fameux scoop Mercato lors d’un entretien à « Eurosport ». En effet, quelques mois après l’arrêt de sa carrière à France Bleu, il avait eu vent d’un énorme dossier concernant le Mercato de l’OM. A l’été 2010, le club phocéen aurait pu s’attacher les services de Luis Suarez, alors jeune attaquant (22 ans) de l’Ajax Amsterdam.

« Un petit truc qui a flopé, certes, mais il a existé »

S’il flambait déjà au Pays-Bas avant ses départs à Liverpool puis au FC Barcelone, le « Pistolero » n’avait pas convaincu Didier Deschamps, lequel avait alors préféré miser sur André-Pierre Gignac et Loïc Rémy pour un montant total de 33 M€. Avi Assouly raconte l’épisode :

« Si mes souvenirs sont exacts, j’avais eu Daniel Fonseca (ancien grand joueur uruguayen qui s’occupait de Luis Suarez en tant qu’agent à l’époque, NDLR) au téléphone. Et il m’avait confirmé que Marseille était une possibilité pour Suarez. Parmi tant d’autres, certes, mais les contacts avec l’OM existaient vraiment. Il y avait eu des rires, sur le moment. Non, je suis de la vieille école moi, je ne l’ai pas inventé. L’information avait aussi été traitée en Espagne. Il y a eu un petit truc entre Suarez et l’OM. Un petit truc qui a flopé, certes, mais il a existé », a-t-il narré. Quelques mois plus tard, en janvier 2011, Luis Suarez quittait l’Ajax pour les Reds contre un chèque de 26,5 M€.