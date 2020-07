OM – Mercato : l’unique destination rêvée de Villas-Boas est connue

true

Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe, le technicien de l’OM, André Villas-Boas, a évoqué son avenir. Et son choix numéro 1 après Marseille.

Il est donc resté à l’OM. Une saison de plus, au minimum, alors que tout Marseille, et notamment ses joueurs, redoutait un claquement de porte à la figure du président Jacques-Henri Eyraud. Mais le technicien portugais, André Villas-Boas, convaincu par ses troupes au fil du printemps, sera bel et bien présent à la reprise de la Ligue 1, fin août, sur le banc de touche phocéen.

Ce qui, au travers d’un entretien accordé à l’Equipe ce jour, ne l’empêche pas de penser à l’avenir. Certes, aucune annonce officielle n’y est faite, que ce soit sur l’OM, d’ailleurs, ou sur un autre club. Mais il existe néanmoins une destination de choix qui se dégage. « Mon avenir ? On va voir. J’ai toujours voulu faire une Coupe du monde. J’ai de l’attirance pour le Japon, c’est un poste qui me plairait. J’étais proche de leur sélection à une époque, on verra… »

En attendant que la sélection nippone se décide, le message est clairement passé…