OM – Mercato : Mandanda s’exprime sur le dossier polémique du moment

true

En conférence de presse ce jeudi, le gardien de l’OM Steve Mandanda a été invité à commenter les négociations serrées concernant le premier contrat pro d’Isaac Lihadji.

Le cas Isaac Lihadji ne cesse de faire débat à Marseille. Le milieu offensif a un réel potentiel mais l’OM doit-il pour autant casser sa tirelire afin de lui faire signer son premier contrat professionnel. Ou doit-il arrêter de jouer la surenchère (40.000€ mensuels et une prime à la signature d’un million) et le laisser filer à la concurrence, Lille par exemple ?

L’ancien président Pape Diouf a déclaré au Phocéen qu’il était pour la deuxième solution. Mais qu’en est-il des joueurs, qui se sont entraînés plusieurs fois avec Lihadji, notamment durant l’intersaison ? En conférence de presse ce jeudi, Steve Mandanda a été lancé sur le sujet et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a joué la sécurité…

Mandanda : « Lihadji, c’est un sujet délicat. Je ne peux pas trop me mêler, même si je suis un ancien. Après c’est à lui et son entourage de prendre la décision. On aimerait que sa décision intervienne rapidement. »

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) 19 décembre 2019

« Lihadji, c’est un sujet délicat. Je ne peux pas trop me mêler, même si je suis un ancien. Après, c’est à lui et son entourage de prendre la décision. On aimerait que sa décision intervienne rapidement. »