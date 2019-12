OM – Mercato : Marseille a commis une boulette dans le dossier Lihadji !

true

Si Isaac Lihadji (17 ans) quitte l’OM libre en fin de saison, le club phocéen ne pourra s’en prendre qu’à lui selon un agent proche du club.

Si, pendant longtemps, l’optimisme a été de mise à l’Olympique de Marseille concernant le premier contrat professionnel d’Isaac Lihadji (17 ans), celui-ci a laissé place aux doutes depuis quelques semaines. En fin de bail en juin, l’ailier international U17 et ancien chouchou d’André Villas-Boas n’est plus qu’à quelques jours de pouvoir signer dans le club de son choix et un départ semble désormais inéluctable.

De la responsabilité de Zubizarreta d’éviter ça ?

Courtisé par plusieurs grands clubs européens suite à son Mondial réussi avec les Bleuets, Lihadji plait également à quelques écuries françaises comme le LOSC ou l’OL. Quant à l’offre du club phocéen, portée par Andoni Zubizarreta, elle semble de son côté ne plus avoir les faveurs du joueur et de son entourage. Un coup dur pour le projet « OM Next Generation » mais également un couac qui aurait pu être évité.

Dans les colonnes de la « Provence » ce lundi, un agent a balancé sur les méthodes de Zubizarreta… Sous couvert de l’anonymat cela va de soi : « La clé, c’est l’anticipation. Tous les grands clubs le font : quand un jeune arrive en fin de contrat, 18 ou 24 mois avant, il faut discuter. Concernant Lihadji, je pense que ça n’a pas été fait, ou mal fait ». Et pan, un missile à l’attention du Basque, un !