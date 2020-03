OM – Mercato : Marseille pourrait fortement déchanter avec Caleta-Car

true

En quête de liquidités pour se conformer aux règles du fair-play financier, l’Olympique de Marseille va être contraint de vendre quelques joueurs en fin de saison. But de la manœuvre : combler un déficit prévisionnel estimé à 60 M€ (minimum) sur l’exercice 2019-2020. « France Football » a donc réalisé dans sa dernière édition un « inventaire avant ouverture » du Mercato et il en ressort que Duje Caleta-Car (23 ans) s’annonce clairement comme la valeur montante du marché.

Aldridge attendu au tournant

Cependant, les prévisions de l’hebdomadaire sont beaucoup moins optimistes que celles des agents ou des sites internets provençaux comme le Phocéen. Acheté pour 18 M€ à l’été 2018, Caleta-Car ne sera pas vendu le double ou le triple de son prix selon FF qui parle davantage d’une cote à 25 M€ pour ce profil pourtant très « Premier League compatible ».

Si le nouveau conseiller de Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge, fort d’un réseau important outre-Manche, est attendu au tournant sur ce dossier sensible, deux éléments pourraient bien doucher les investissements en plus de la récente crise imposée par le coronavirus. En effet, le marché anglais pourrait « devenir frileux et moins dépensier à cause du Brexit ». De plus, « au courant des difficultés financières du club marseillais, les Anglais pourraient être tentés de jouer « à la baisse » ».