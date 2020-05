OM – Mercato : McCourt pourrait mettre la main à la poche pour retenir Villas-Boas

true

Frank McCourt ne restera pas les bras croisés au mercato. Selon l’agent Frédéric Guerra, le patron de l’OM pourrait avoir des idées pour relancer le club phocéen.

À quoi va ressembler le visage de l’OM la saison prochaine. Inquiets devant la perspective de ne pas exister en Ligue des champions, les supporters se posent la question. Peu de gens peuvent y répondre tant le flou entoure le club phocéen à moyen terme.

Frédéric Guerra, agent bien implanté sur le marché, a quelques pistes pour tenter d’analyser la réflexion de Frank McCourt devant un mercato qui pourrait finalement être moins contraignant que prévu pour l’OM.

« Oui, l’OM peut mettre de l’argent sur le marché des transferts »

« Le mercato de l’OM ? Le propriétaire de l’OM est riche. Après, il devra faire un choix entre construire une équipe pour la Ligue des Champions ou pas, a confié Guerra au micro de Téléfoot. Si McCourt décide, oui l’OM est un club qui peut mettre de l’argent sur le marché des transferts. Un mercato agité pour les départs ? Ils ont effectivement deux ou trois joueurs qui risquent de quitter le club. Mais des joueurs ont dépassé la trentaine, ils sont dans un confort financier… Pour ces joueurs-là, la Chine était un marché porteur, mais c’était avant le coronavirus. Maintenant, c’est moins intéressant qu’avant. Et j’ai bien peur que l’OM traîne quelques charrettes pendant quelques années encore, jusqu’à la fin de certains contrats. M’Baye Niang à l’OM ? Oui, c’est possible. Déjà le joueur a la volonté d’aller à Marseille. L’OM est obligé de faire un attaquant de pointe de haut niveau. Et ce joueur-là a largement sa place à l’OM. Ce n’est pas impossible que cette affaire se concrétise. »