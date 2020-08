OM – Mercato : Morgan Sanson en Angleterre, ça avance…

true

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l’OM afin de renflouer les caisses, Morgan Sanson aurait à nouveau des touches en Angleterre.

Annoncé comme l’une des meilleurs valeurs marchandes du club, Morgan Sanson est amené à quitter l’OM cet été. Car Boubacar Kamara veut rester et qu’André Villas-Boas l’estime plus indispensable que l’ancien Montpelliérain. D’ailleurs, Pape Gueye a été recruté pour compenser son départ et Mickaël Cuisance (Bayern Munich) est également courtisé. Sauf que le milieu de terrain est toujours là, alors même que la Premier League s’est arrêtée il y a deux semaines.

S’achemine-t-on vers un faux départ, comme la saison dernière, quand Sanson a été annoncé avec insistance à West Ham mais est finalement resté ? Non, à en croire les journalistes présents sur le plateau du Mercatalk du Phocéen hier soir ! Jacques Bayle assure même que les contacts sont réels.

« On n’est pas loin de l’Angleterre, il y a des touches sérieuses, son profil correspond à pas mal de besoins dans les clubs anglais. Il y a des clubs intéressés. C’est en très bonne voie. Après, je le sens heureux à Marseille, il a beaucoup de copains, et il vient d’être papa. » Mais entre le bonheur d’un joueur et la menace du fairplay financier, les dirigeants de l’OM ont certainement fait leur choix…