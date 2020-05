OM – Mercato : Niang (Stade Rennais) sort du silence et désamorce une polémique

true

Pas insensible à l’intérêt de l’OM le concernant, Mbaye Niang (Stade Rennais, 25 ans) peut-il forcer son départ cet été ? L’intéressé se défend…



Entre le Stade Rennais et Mbaye Niang (25 ans), la belle histoire d’amour pourrait prendre fin cet été. Courtisé par l’OM, l’attaquant sénégalais ne serait pas forcément contre un départ et les derniers échos laissaient même craindre le pire aux supporters rennais.

Mbaye Niang, un déménagement qui fait parler



Comme le rapporte nos confrères de « Onze Mondial », Niang a résilié le bail de son appartement en Bretagne et préparait son déménagement à distance pour revenir dans le Sud de la France. Tentative pour forcer son départ ? Volonté de ne pas revenir à Rennes à la reprise ? Pour ne pas laisser place à la moindre spéculation, l’intéressé a vite réagi sur les réseaux sociaux : son déménagement tient simplement du fait qu’il ne se sentait plus en sécurité à son domicile suite au cambriolage dont il avait été victime.



Pour autant, même s’il dit « respecter le club de Rennes », cela ne remet pas forcément en cause les vélléités de départ du joueur. Questionné hier sur « RMC Sport », Julien Stéphan marchait sur des œufs concernant son attaquant de pointe : « Je ne peux pas vous dire que nous sommes certains de conserver M’Baye Niang … On est sûr de rien. Ce n’est pas spécifique à cette année d’ailleurs, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu’il y a les données économiques. Tout est à prendre en compte ».

Arrivé il y a deux ans, d’abord en prêt en provenance du Torino, l’ancien Caennais avait tout fait pour rejoindre Rennes définitivement il y a un an. Depuis Olivier Létang a quitté la présidence, Marseille s’est positionné et « l’affectif » Mbaye Niang a vécu une saison mitigée (15 buts en 36 matches mais quelques sifflets du Roazhon Park en début de saison). Autant de motivations qui pourraient le pousser à un nouveau départ…