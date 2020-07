OM – Mercato : Pape Gueye, une pépite prête à exploser avec Villas-Boas ?

true

L’OM a peut-être réussi un très gros coup du Mercato en obtenant l’arrivée de Pape Gueye. Car tout semble indiquer que le jeune milieu français va exploser.

L’Equipe, puis la Provence et RMC dans la foulée, ont confirmé ce mardi soir la bonne nouvelle pour l’OM. Pape Gueye, le milieu de terrain qui arrive en fin de contrat avec Le Havre, va signer pour quatre ans avec le club phocéen. Pour le séduire, le club phocéen lui a offert la possibilité de « devenir rapidement titulaire dans un club qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions » selon le quotidien sportif. Une promesse qui repose sur quelques éléments solides.

Le Havre le couve depuis un an

Si Pape Gueye fait la Une de l’actualité Mercato en cet été 2020, l’Europe n’a pas attendu cette année pour lui faire les yeux doux. En 2019 déjà, de nombreux clubs anglais lui faisaient la cour. Le FC Valence pensait également lui faire découvrir la Ligue des champions. Dès juin 2019, Paul Le Guen confiait à la presse son souhait de le voir rester, « qu’il prolonge, qu’il soit là pour longtemps », tout en étant conscient que son talent prometteur pourrait déjà lui ouvrir des portes. Finalement, le club normand a réussi à le couver une année supplémentaire. 25 matchs de Ligue 2 disputés sur 28, donc 24 comme titulaire. Gueye a pu prendre du muscle dans l’antichambre rugueux de la Ligue 1…

Le regret N’Golo Kanté à l’OM enfin oublié ?

A l’été 2015, l’OM échouait de peu dans sa quête d’un certain N’Golo Kanté, qui sortait d’une saison révélation à Caen. La suite de son évolution, Leicester, Chelsea, les Bleus… Tout cela a laissé des regrets éternels aux supporters marseillais. Cinq ans plus tard, le club phocéen a-t-il rattrapé le coup ? So Foot, en février dernier, présentait Pape Gueye comme « une sorte de chaînon manquant entre N’Golo Kanté et Paul Pogba, autant dans le jeu que dans ce qu’il dégage ». Un profil grand (1,87m), récupérateur et à l’aise techniquement qui manque aux Phocéens. Par son profil, Pape Gueye semble parfaitement complémentaire dans un milieu à deux récupérateurs avec Valentin Rongier, ou à trois avec Boubacar Kamara en sentinelle. Tout cela dans l’hypothèse où Morgan Sanson assurerait en parallèle une vente juteuse à l’OM…

Un patron dans l’âme

En plus d’un joueur prometteur et convoité, en plus d’un profil complémentaire avec les milieux marseillais en place, l’OM a également attiré un joueur qui a l’âme d’un patron. A tout juste 21 ans, le milieu havrais a obtenu le respect du vestiaire jusqu’à porter à cinq reprises le brassard de capitaine cette saison. A FootMercato, son ancien entraîneur Oswald Tanchot a résumé les choses de manière simple. « C’est un gagneur. Pape, si on oublie la date de naissance, c’est un vrai leader. Il fait bien les choses à l’entraînement, il aime son métier, il incarne le club ». Visiblement, pour lui aussi, pas question de parler d’âge… Le genre de clin d’œil qui doit déjà faire saliver André-Villas Boas.