OM – Mercato : Pierre Ménès tance Ravanelli et Eyraud

Connu pour sa franchise, Pierre Ménès est sceptique sur la candidature de Ravanelli pour devenir DS. Il en a aussi profité pour tacler le président de l’OM.

Candidat déclaré au poste de directeur sportif de l’OM, Fabrizio Ravanelli crée un mouvement de scepticisme dans le football français. Après avoir été critiqué par Lionel Charbonnier, c’est Pierre Ménès qui n’est pas emballé par la piste.

Dans son émission #PierrotFaceCam, le chroniqueur de Canal + a commenté la piste menant « Penna Bianca » à l’OM : « Je pense que s’il commence en disant ‘je veux prendre Gonzalo Higuain’, t’as envie de lui dire : ‘mais avec quel argent ?’ Je pense qu’un salaire comme celui d’Higuain, ce n’est plus d’actualité à l’OM. Voilà, c’est comme si je disais : ‘tiens je vais acheter le petit garage du coin et puis je vais mettre des Ferrari dedans.’ Les gens vont me dire : ‘t’es sympa Pierrot, mais avec quels sous ?’ C’est pareil. Je ne sais pas quelles sont les compétences de Ravanelli à ce poste. Il a été un bon joueur du club. Mais j’ai cru voir dans un sondage que ça ne suscitait pas un enthousiasme délirant de la part des supporters. »

Pour Ménès, rien n’a été préparé à l’OM pour la suite de Zubizarreta

Sans directeur sportif, l’OM pourrait prendre du retard pour renforcer son effectif durant ce mercato estival. Parti mi-mai, Andoni Zubizarreta n’a toujours pas été remplacé. Une hérésie pour Pierre Ménès qui s’en prend à Jacques-Henri Eyraud : « Ce qui est assez d’effarant dans cette histoire, c’est qu’à l’évidence Jacques-Henri Eyraud voulait se séparer de Zubizarreta depuis des mois. C’est chose faite. Mais rien n’était préparé pour le remplacer, ni pour son Head of Football, ni pour son Head of Business… Pour l’instant c’est un aigle à deux têtes qui n’a pas de cou. »