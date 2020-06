OM – Mercato : Ravanelli aurait commis une première erreur

true

Candidat au poste de directeur sportif de l’OM, Fabrizio Ravanelli (51 ans) s’est fait tacler par Lionel Charbonnier sur les ondes de RMC.

L’OM navigue en eaux troubles avant ce mercato estival. En proie à des difficultés économiques, les Olympiens se cherchent un nouveau directeur sportif. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont décidé de se séparer d’un commun accord au terme de cette saison.

Depuis, les candidatures affluent sur le bureau du président marseillais. Fabrizio Ravanelli (51 ans) s’est déclaré candidat. L’ancien avant-centre de l’OM (1997-1999) souhaite revenir sur la Canebière depuis des années. Pour l’heure, Olivier Pickeu (ex-DS d’Angers SCO) semble partir avec une longueur d’avance. Mais qu’importe pour « Penna Bianca ». L’Italien a déjà vendu son projet et rêve de ramener Gonzalo Higuain à l’Orange Vélodrome.

« Il n’a pas l’air d’être au courant de la situation financière de l’OM »

Sur les ondes de RMC, Lionel Charbonnier (53 ans) a grincé des dents. Pour le consultant, le projet de Fabrizio Ravanelli est contraire à celui qui a été dicté par Frank McCourt : « Il n’a pas compris le nouveau projet. Marseille est dans une phase de trading. Et lui, la première chose qu’il ferait, c’est de recruter Higuain. Il n’a pas l’air d’être au courant de la situation financière de l’OM. Il n’a pas compris la nouvelle politique d’Eyraud et de McCourt. Higuain, ça va à l’encontre de tout ça. Ravanelli a tout faux, même si on serait heureux de voir Higuain à l’OM. Ce serait magnifique. Mais, il faut arrêter de rêver. »

Pour Charbonnier, l’OM doit engager Olivier Pickeu pour assurer la succession de Zubizarreta : « Ce Head of Football devra avoir un carnet d’adresses. Il faudra qu’il aille chercher des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir faire du trading. Pour moi, le seul qui tient la route par rapport à tout ce que l’on attend, c’est Pickeu. »

Néanmoins, l’ancien gardien de l’AJA (1987-1998) cède un bon point à Ravanelli : « Il a un truc très important, c’est qu’il est un ancien de la maison. Ça joue en sa faveur. » En attente du directeur sportif, les supporters marseillais devraient devoir patienter jusqu’à la décision de l’UEFA, concernant le fair-play financier.