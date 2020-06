OM – Mercato : pour ce partenaire de Cristiano Ronaldo, les prétentions sont connues

true

La piste Gonzalo Higuain à l’OM a été lancée par Fabrizio Ravanelli. L’Italien désire ramener le buteur sur la Canebière s’il devient directeur sportif.

L’OM navigue toujours en eaux troubles dans ce mercato. Jacques-Henri Eyraud prospecte pour débaucher le « Head Of Football » de ses rêves. Ce directeur sportif doit être capable d’activer le deuxième plan de l’ère Frank Mc Court : l’équilibre financier. Pour cela, le nouveau DS devra être malin pour composer avec le manque de liquidités. Les Phocéens se dirigent vers une stratégie de trading (achat-revente de joueurs) à l’instar du LOSC.

Mais, depuis l’annonce d’Eyraud sur le réseau social LinkedIn, les candidatures affluent sur le bureau du dirigeant marseillais. Si la piste la plus chaude mène à Olivier Pickeu, Fabrizio Ravanelli s’est porté candidat. S’il est nommé, l’ancien goleador du Vélodrome (1997-1999) a proposé d’essayer de ramener Gonzalo Higuain (32 ans). Un profil qui n’épouse pas vraiment la nouvelle politique de l’OM.

Pour Higuain, l’OM devra se saigner

En fin de contrat en 2021, Gonzalo Higuain pourrait quitter la Juventus cet été. Les Turinois ne comptent plus sur leur buteur avec la présence de Cristiano Ronaldo et Dybala. L’Argentin se chercherait une porte de sortie.

Mais, selon le média JuveLive, Higuain a déjà refusé les avances de l’OM et de Ravanelli. Le club ne voulait pas satisfaire les exigences salariales du buteur. Ce dernier aurait demandé 2 ans de contrat pour 7M€/an ou 5M€/an sur 3 ans. Une demande astronomique pour les finances actuelles des Olympiens.

L’OM cherche déjà à se séparer de son flop Kevin Strootman (6M€/an). L’organigramme phocéen ne souhaite plus procéder à ce genre de rémunération. La Fiorentina pourrait tenter sa chance et pourrait conclure l’affaire à 4,5M€ plus les bonus pendant trois ans. Pour Ravanelli, sa promesse ressemble déjà à un camouflet. Pour obtenir le poste, il devra se montrer plus convaincant auprès des décideurs de l’OM, des supporters, et des joueurs. Un bien vaste programme.