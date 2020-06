OM – Mercato : premier bémol dans le dossier Kouziaïev ?

L’information est tombée hier, dans que l’on sache, d’ailleurs, si elle ne correspond pas à une simple rumeur. L’OM s’intéresserait de près au dossier du milieu de terrain russe, Daler Kouziaïev. Agé de 27 ans, et évoluant au sein du Zénith Saint-Pétersbourg, l’international dispose d’une qualité recherchée par les dirigeants phocéens : il est libre de tout contrat au 30 juin prochain.

Pressé de rejoindre l’un des 5 grands championnats européens, Kouziaïev serait séduit par le projet marseillais d’André Villas-Boas. Avec, notamment, la possibilité de disputer la prochaine Ligue des Champions. Attention, toutefois, et comme le rappelle le quotidien l’Equipe, deux clubs ont pris de l’avance dans le dossier : les Espagnols de Valence et les Allemands d’Hoffenheim. Il semblerait même que les discussions avec le club de Bundesliga soient à ce jour bien avancées.

Jacques-Henri Eyraud va donc devoir jouer serré si il souhaite offrir un premier renfort à son entraîneur. Et lui assurer un potentiel remplaçant de Morgan Sanson, plus que jamais annoncé sur le départ.

