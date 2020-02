OM – Mercato : premier danger pour Boubacar Kamara ?

true

Le défenseur de l’OM, Boubacar Kamara, restera-t-il à Marseille une saison de plus en cas de Ligue des Champions ? En attendant, la Juventus jette un oeil…

Le défenseur de l’OM, Boubacar Kamara, s’est exprimé récemment au sujet de son avenir. Ne laissant guère de doutes planer sur son avenir, lui qui tient, plus que tout, à disputer la Ligue des Champions avec son club formateur.

Demeure toutefois une autre évidence : Kamara fait indéniablement partie des joueurs à forte valeur marchande, le club phocéen devant, dans les prochains mois, vendre pour équilibrer ses comptes et se mettre en conformité avec l’UEFA. Une décision en interne sera-t-elle prise ?

En attendant, et selon le jeu habituel des premières rumeurs du mercato, certains clubs européens seraient déjà venus aux renseignements. Et non des moindres puisque si l’on en croit le site Calciomercato, la Juventus Turin aurait coché le nom du Marseillais dans une liste élargie de défenseurs pour la prochaine saison. Crédible ? Sans doute, notamment au regard du talent du joueur.

Reste toute de même à savoir si Kamara, comme il le dit, ne privilégiera pas une saison de plus à Marseille. Sans doute avec la Ligue des Champions…