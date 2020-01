OM : ses contacts en Angleterre, son positionnement, le cas Lihadji… Bouba Kamara s’est confié

true

Sur son positionnement

« Je sais que beaucoup de supporters veulent me voir en numéro 6, je suis content par rapport à ça. C’est vrai que j’avais dit que j’avais plus de repères en défenseur central, mais ce poste de milieu me plait aussi, je m’épanouis. Je prends plaisir à jouer milieu de terrain. On touche plus de ballons. »

Sur Strootman

« C’est un grand pro. Même si on est en concurrence, il m’aide beaucoup, c’est le premier à venir me parler pour me donner des conseils; à me dire « Tu devrais te positionner comme ça », etc… »

Sur son avenir

« J’avais des contacts en Angleterre, mais je ne me prends pas la tête avec ça car je vois mon avenir à l’OM, je ne regarde pas à l’étranger ou ailleurs. »

Sur Lihadji

« Tous les joueurs lui ont dit de signer, qu’il était chez lui, qu’il avait une place à gagner. Après c’est à lui seul de prendre la décision. Comme il est du centre, ce serait beau qu’il rejoigne le groupe, mais c’est lui qui voit. »