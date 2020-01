OM – Mercato : Rongier, son agent rassure sur son avenir

true

Valentin Rongier explose à l’OM cette saison. En compagnie de son acolyte Morgan Sanson, l’ancien capitaine du FC Nantes est le métronome du jeu et fait partie intégrante de la rotation d’André Villas-Boas.

Arraché à Waldemar Kita l’été dernier, Rongier (25 ans) était alors suivi par plusieurs clubs étrangers, parmi lesquels la Fiorentina. Dimanche, le Corriere dello Sport réchauffait cette piste en expliquant que la formation italienne suivait toujours attentivement le dossier et pourrait même formuler une offre.

« Que les fans de l’OM se rassurent… »

L’affaire n’est pas si simple. Si la Viola veut agir en ce sens, elle devra attendre le prochain mercato estival puisqu’un joueur ne peut pas évoluer avec plus de deux clubs différents au cours d’une même saison. Et vu que Rongier a effectué ses premiers pas avec le FC Nantes en août dernier, son agent Franck Belhassen a détruit cette rumeur. « Que les fans de l’OM se rassurent, il est très bien à Marseille et surtout ce media est incompétent car on ne peut pas jouer dans plus de 2 clubs dans une saison sportive », a délivré l’agent de Rongier sur son compte Twitter.