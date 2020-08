OM – Mercato : Sakai veut rester, Lopez lâché par le FC Séville ?

true

Le latéral droit japonais de l’OM Hiroki Sakai n’aurait pas l’intention de partir, même s’il n’est plus titulaire. Maxime Lopez pourrait aussi rester.

Débarqué dans l’anonymat le plus total à l’été 2016, quand la fin de l’ère Louis-Dreyfus obligeait les dirigeants à un recrutement à l’économie, Hiroki Sakai est devenu au fil du temps un chouchou des supporters. Mais le guerrier japonais a peu à peu perdu sa place la saison dernière au profit de Bouna Sarr.

Néanmoins, l’OM ne risque pas de le vendre. Tout d’abord parce que sa cote a chuté en une année, lui que des clubs anglais auraient recruté pour 15 M€ en 2019. Et surtout parce que, comme La Provence dans son édition du jour, Sakai n’a aucune intention de quitter Marseille, où il se sent bien.

Autre dossier épineux pour Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria, celui de Maxime Lopez. Annoncé du côté du FC Séville, le minot vaudrait 12 M€ pour son club formateur, 8 M€ pour les Andalous. Or, ces derniers se sont vus proposer leur ancien joueur Ivan Rakitic par le FC Barcelone pour… 10 M€. La différence en faveur de Lopez, c’est qu’il est plus jeune et que son salaire est moins important que celui du Croate. Mais niveau expérience et cote auprès des supporters, le Barcelonais est clairement en position de force.