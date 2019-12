OM – Mercato : Strootman au cœur d’un poker menteur à Marseille ?

true

A l’OM, l’avenir de Kevin Strootman s’inscrit en pointillés cet hiver… Mais la direction ne fera pas n’importe quoi pour autant.

Cet hiver, le dossier Kevin Strootman (29 ans) s’annonce très sensible à l’Olympique de Marseille. Si André Villas-Boas ne veut voir partir personne et surtout pas sa sentinelle néerlandaise, la direction phocéenne – prise dans une réalité économique et sous l’étau du fair-play financier – ne serait pas contre se séparer du gros salaire de l’ancien Romain (500 000€ brut par mois).

Hertha Berlin, une fausse piste…

L’OM est donc à l’écoute des offres et des agents susceptibles de ramener un club intéressé. Il y a quelques jours, nous vous faisions état d’un intérêt du Hertha Berlin pour oublier la piste Lucas Tousart. Selon « L’Equipe », il s’agit d’un dossier monté de toutes pièces, un agent l’ayant proposé au club de Bundesliga sans que ce club soit réellement intéressé.

Marseille aurait refusé de délivrer un mandat pour le Milan

Une chose est certaine : l’OM ne cherchera pas à évacuer à tout prix Strootman. En tout cas, pas s’il n’est pas certain du sérieux du club acquéreur. D’après le « Phocéen« , un agent aurait proposé d’exfiltrer le milieu batave au Milan AC. Une hypothèse balayée de la main par l’Etat-major marseillais qui n’a pas délivré de mandat pour ce mouvement.