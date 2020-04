OM – Mercato : Thauvin mène sa guerre froide contre Eyraud

true

Florian Thauvin a annoncé qu’il resterait à l’OM la saison prochaine. Une annonce qui cacherait des tensions avec son président.

Florian Thauvin a fait plusieurs annonces dans un live Instagram, à commencer par sa volonté de rester à l’OM la saison prochaine. « Je le dis, je reste!, a-t-il confié. Je me suis battu pour revenir. Je suis bien comme je suis. Je reste à Marseille. Comme ça, le débat est clos. »

Handicapé par une grosse blessure à la cheville qui a nécessité une opération cette saison, Thauvin est en fin de contrat en juin 2021 et il pourrait donc partir libre dans un an.

Selon RMC, ses relations avec Jacques-Henri Eyraud sont tendues. « Le joueur a souvent reproché à Jacques-Henri Eyraud le fait de répéter qu’il est son « meilleur joueur »… sans lui donner en retour le plus gros salaire du club. Le champion du monde a une dent contre son président, c’est la réalité des négociations », explique le média.

Lequel ajoute : « Aucune négociation n’a été entamée, en tous cas, entre l’OM et le joueur pour une éventuelle prolongation. L’OM, qui doit réduire sa masse salariale, n’en a pas les moyens, pour le moment (Thauvin émarge à environ 420.000 euros bruts par mois). Le cas Thauvin sera donc le dossier chaud de la saison prochaine pour les dirigeants marseillais. »