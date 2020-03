OM – Mercato : un attaquant du niveau C1 déniché en L1 ?

true

Comme l’a expliqué Jean-Pierre Papin au Parisien dimanche dernier, Dario Benedetto réussit une bonne première saison à l’OM. Mais il lui faudra du renfort pour briller en Champions League. Et ce renfort, Andoni Zubizarretta voudrait que ce soit Mbaye Niang (Stade Rennais).

Un joueur au parcours accidenté (Caen, AC Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino et Rennes à seulement 25 ans !) mais qui semble donner enfin la pleine mesure de son talent. Néanmoins, beaucoup se demandent si Niang a l’étoffe pour apporter une vraie plus-value à l’attaque marseillaise.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Pour Le Phocéen, l’ancien conseiller du MHSC Jacques Bayle a répondu par l’affirmative : « Il peut jouer aux trois postes et même derrière l’attaquant. Mais, en numéro 9, il est vraiment très difficile de défendre sur lui car, au-delà de son gabarit et de sa puissance, il va très vite. De plus, c’est un joueur qui sait tout faire sur le plan technique. On l’a connu un peu fou-fou à Montpellier, mais il a pris beaucoup de maturité et de régularité. C’est aujourd’hui, pour moi, un véritable attaquant de niveau européen ».