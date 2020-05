OM – Mercato : un attaquant du Real Madrid conseillé à Marseille

true

L’agent de joueurs Yvan Le Mée estime que l’OM, dans sa quêter d’un avant-centre, pourrait se tourner vers le Real Madrid, où Mariano Diaz cherche une porte de sortie…

Yvan Le Mée s’est confié lors d’un live Instagram organisé par Téléfoot sur la stratégie à adopter pour l’OM lors de son prochain Mercato. Et l’agent de joueurs conseille au club olympien Wissam Ben Yedder -Monaco), mais aussi de regarder du côté des attaquants qui sont en rupture de banc dans de grands clubs.

« Ben Yedder vient du marché espagnol, il s’est bien installé en France, il est bien et ça fonctionne bien, a soutenu l’agent. Je ne le vois pas repartir à l’étranger et il a envie de prouver aux observateurs et aux Français le niveau qu’il a. C’est un garçon qui serait idéal pour l’OM aujourd’hui, pour rejoindre la discussion du grantatakan pour l’OM. Mais est-ce que l’OM a les moyens aujourd’hui pour Ben Yedder ? Non. »

Et à Le Mée de confier : « La discussion que j’ai eue avec eux, c’est que je leur ai conseillé de faire le banc des clubs européens, des attaquants qui ne jouent pas à Madrid, à Barcelone et à la Juventus et de demander des joueurs en prêts. Aujourd’hui, ce n’est pas très compliqué d’aller chercher Mariano Diaz à Madrid, d’aller chercher un joueur à la Juventus du style de Bernardeschi. L’OM doit avoir une stratégie de faire des prêts auprès des grands clubs européens ».