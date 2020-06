OM – Mercato : un candidat espagnol se détacherait pour le Head of Football

true

Parmi les trois candidats potentiels au poste de responsable du secteur sportif de l’Olympique de Marseille, le nom de Pep Segura se détache.

Trois noms ont fleuri dans les médias ces dernières semaines pour le poste de Head of Football de l’Olympique de Marseille : Pablo Longoria, Pep Segura et Olivier Pickeu. Un temps en pole position, l’ancien directeur sportif du SCO d’Angers est aujourd’hui en retrait. Reste les candidatures des anciens de Valence et du Barça.

Selon Le Phocéen, il n’y aurait absolument rien avec Pablo Longoria. Sans club depuis septembre et son départ de Valence, il n’aurait eu aucun contact avec l’OM. En revanche, la piste Pep Segura est beaucoup plus sérieuse, « bien plus consistance que celle de son compatriote », explique le média qui ajoute :

« C’est quelqu’un de très strict, qui ne plaisante jamais, mais qui est extrêmement compétent sur sa méthodologie. Il était également très respecté au Barça, mais il voulait bouleverser complètement le système et c’est très compliqué dans un club comme ça. C’est un immense bosseur. » Un peu le contraire d’un Andoni Zubizarreta, en quelque sorte.