OM – Mercato : un coéquipier de Gignac dans le viseur de Villas-Boas

Cela fait plusieurs fois que son nom revient du côté de l’OM. Et c’est à nouveau le cas cet hiver. Selon Goal, le club olympien lorgne du côté du Mexique et plus précisément des Tigres, le club où évolue André-Pierre Gignac. Sa cible ? Carlos Salcedo. Le défenseur (26 ans) aurait tapé dans l’oeil d’André Villas-Boas, qui le suivrait depuis son époque en Allemagne, à Francfort. Les contacts se seraient intensifiés puisque Goal évoque un prêt avec option d’achat.

🔥𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇🔥 1er match de 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ pour nos olympiens qui affrontent le @TrelissacFC à 14h15 en 32ème de finale de @coupedefrance 🏆 🗣ALLEZ L’OM 💙 pic.twitter.com/FgALrxymJp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2020

Les finances de l’OM, toujours sous la contrainte du fair-play financier et avec une marge de manoeuvre limitée s’il n’y a pas de ventes, ne lui permettront pas des folies cet hiver. Et Salcedo ne serait plus en odeur de sainteté après une défaite contre le Club América début décembre, synonyme d’élimination en quarts de finale du Torneo de Apertura 2019 début décembre.