OM – Mercato : un concurrent potentiel à Amavi envoie un message à Zubizarreta

Même s’il s’est bien repris depuis deux mois, Jordan Amavi a longtemps constitué un casse-tête pour les dirigeants de l’OM. Andoni Zubizarreta a cherché, en vain, un latéral gauche pendant un an et demi, l’ancien Niçois marchant à côté de ses pompes. Mais ce n’est pas parce qu’il va mieux que la quête d’un remplaçant crédible s’est arrêtée.

Et justement, Le Phocéen a réussi à joindre l’agent de Naoufel Khacef, défenseur algérien de 22 ans, proposé à l’OM cet hiver mais également au Stade Rennais. Le représentant assure que le NA Hussein Dey lâchera son joueur pour une somme dérisoire et qu’en outre, son poulain est un supporter marseillais !

« Il est très proche de la sélection algérienne et on sait bien que Djamel Belmadi l’appellera s’il part en Ligue 1, surtout à l’OM. De son côté, Naoufel est un supporter marseillais depuis toujours et il rêve de jouer dans ce club. Si Marseille est intéressé, il n’ira nulle part ailleurs, c’est sa priorité. »