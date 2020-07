OM – Mercato : un Minot file à l’anglaise (officiel)

À l’OM, six minots ont signé un premier contrat professionnel. Néanmoins, deux des plus gros espoirs du centre de formation vont mettre les voiles. L’ailier virevoltant Isaac Lihadji (18 ans) est attendu au LOSC. Encore en contact pour parapher un engagement sur la Canebière il y a quelques jours, Niels Nkounkou (18 ans) a décidé de répondre favorablement à un club d’outre-Manche… Everton !

Le latéral gauche dispose d’un physique ravageur. Très puissant, Niels Nkounkou plaisait à de grandes écuries européennes (Juventus, RB Leipzig). Finalement, le natif de La Pointoise va parapher un premier contrat professionnel avec Everton.

Soucieux du temps de jeu que pourrait lui accorder André Villas-Boas à l’avenir, Nkounkou n’a pas été convaincu par le projet olympien. Après une prise de recul nécessaire sur sa situation personnelle, l’intéressé a finalement décidé de ne pas répondre favorablement à l’offre phocéenne.

Libre de tout contrat, l’international U19, qui a disputé quatorze matches la saison dernière avec la réserve olympienne, a finalement choisi de relever le challenge anglais. Forcément, la perspective d’être entraîné par Carlo Ancelotti, qui maîtrise la langue de Molière, a été un gros atout. À Everton, Nkounkou aura comme concurrents Lucas Digne et Leighton Baines. Dans la bataille pour conserver ses jeunes pousses, l’OM perd une seconde figure de proue de son centre de formation.

🇫🇷 | We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.

Welcome to #EFC, Niels! 💙

— Everton (@Everton) July 2, 2020