OM – Mercato : un pactole grâce à Sanson… et aux pires ennemis des Qataris ?

Conseiller du président de l’OM pour le recrutement, Paul Aldridge aurait sondé Newcastle au sujet du milieu de terrain Morgan Sanson.

Ce mercredi, beIN Sports a écrit à l’ensemble des clubs de Premier League pour leur demander d’examiner la reprise de Newcastle par un fonds venu des Emirats Arabes Unis. La chaîne qatarie constate que ce pays est à l’origine de nombreux streamings parasitant ses programmes, par exemple le championnat anglais, dont elle commercialise les droits à l’étranger.

Malgré cela, Newcastle va bien être dirigé par un richissime propriétaire émirati. Et va donc bénéficier de fonds colossaux. C’est pour cela que, selon Le 10 Sport, Paul Aldridge aurait approché les « Magpies » pour tenter de placer des joueurs de l’OM, dont Morgan Sanson. Le milieu a la cote en Angleterre, surtout après sa belle saison. Il est notamment suivi par West Ham et Everton.

Annoncé sur le départ depuis un an pour renflouer les caisses, l’ancien Montpelliérain devrait bel et bien quitter Marseille à la prochaine intersaison. Et les supporters phocéens trouveraient certainement savoureux que ce soit un ennemi du propriétaire du PSG qui contribue à leur bonne santé financière en le recrutant.