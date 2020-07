OM – Mercato : un premier dysfonctionnement freine la mission de Longoria

true

La direction de l’OM a officialisé dimanche la nomination de Pablo Longoria au poste de « head of football. » Quelle sera vraiment sa tâche au mercato ?

L’information a été officialisée dimanche midi : Pablo Longoria sera le nouveau directeur du football de l’OM. Frank McCourt s’est félicité de cette nomination à un poste-clé du secteur sportif à partir du mois d’août. Il aura trois missions périlleuses à accomplir. La bonne nouvelle, c’est qu’André Villas-Boas le connaît bien pour l’avoir croisé à l’époque où il était directeur sportif du Recreativo Huelva, en 2009.

Inactif dans le sens des arrivées…

Cette fois, le coach de l’OM et Longoria vont donc collaborer… en marchant sur des oeufs puisque le dernier renfort olympien ne va pas travailler sur l’arrivée de recrues ! « Le mercato, dans le sens des arrivées, est déjà bien entamé et il porte la marque d’AVB et de… Zubizarreta, précise L’Équipe. Le coach a transmis à ses dirigeants une liste d’une quinzaine de noms, travaillée en amont avec l’ancien gardien international espagnol, pour renforcer l’effectif. »

… Longoria devra cohabiter avec Aldridge pour dégraisser

Villas-Boas a déjà obtenu deux recrues (Gueye et Balerdi) sur les quatre souhaitées, et des pistes ont déjà été lancées pour les deux autres postes ciblés (latéral gauche et attaquant). C’est seulement si celles-ci échouent que Longoria pourra mettre son réseau en avant. Dans un premier temps, la direction du club phocéen attend surtout qu’il soit capable de dégraisser un effectif trop conséquent. Et c’est là où le bât blesse puisque Paul Aldridge est déjà sur le coup depuis janvier ! « Les deux hommes devront donc apprendre à cohabiter alors que Villas-Boas espère, lui, conserver la grande majorité de ses joueurs », conclut le quotidien sportif. Pas simple.