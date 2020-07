OM – Mercato : un Radonjic bis dans le viseur ?

true

Selon la presse espagnole, l’OM aurait le milieu offensif serbe de l’Eintracht Francfort en cas de vente de Maxime Lopez au FC Séville.

Comme chaque été, les rumeurs mercato pullulent autour de l’Olympique de Marseille. Plus ou moins crédibles. Celle qui arrive en droite ligne d’Espagne fait clairement partie de celles que l’on oubliera bien vite. Selon Estadio Deportivo, qui évoquait le transfert imminent de Maxime Lopez au FC Séville, les Phocéens auraient Mijat Gacinovic dans le viseur pour remplacer leur Minot.

Qui ça ? Mijat Gacinovic est un milieu offensif international serbe de 25 ans, capable d’évoluer en meneur de jeu ou sur dans le couloir gauche. Il évolue à l’Eintracht Francfort, où il a croisé la route de l’OM il y a deux ans en Europa League. Il coûterait un peu moins de 8 M€.

Plusieurs choses interpellent dans cette rumeur : déjà, le prix du joueur, trop élevé pour l’OM. Ensuite, son profil, qui n’est pas sans rappeler celui de Nemanja Radonjic. Et quand on voit combien de temps il a fallu à l’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade pour exploser… Enfin, Gacinovic se positionnerait clairement en concurrent de Dimitri Payet, patron de l’équipe pour André Villas-Boas. Ce serait donc un remplaçant. A 8 M€. On en revient au problème du prix…