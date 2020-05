OM – Mercato : un Rennais proposé à Andoni Zubizarreta ?

false

Selon une information de footmercato, l’OM aurait coché sur sa liste Mercato le nom du latéral gauche, Souleyman Doumbia (Stade Rennais).

Plus de championnat, mais déjà le Mercato. Et les rumeurs ne vont pas manquer au cours des prochaines semaines. Cette fois, et c’est la dernière en date, l’OM, qui selon le site Footmercato, aurait coché le nom de Souleyman Doumbia en vue de la saison prochaine. Le latéral gauche, qui peut également évoluer au milieu de terrain, vient d’effectuer six mois au SCO d’Angers. Mais appartient au Stade Rennais et serait désormais suivi par Andoni Zubizarreta.

A noter, et cela a son importance, que le SCO dispose d’une option d’achat au sujet de l’Ivoirien, qui ne s’est pas imposé au SRFC depuis sa signature, il y a un an. Reste tout de même à savoir si le club breton, en cas de retour de prêt de Doumbia, accepterait de vendre un élément à un club concurrent.

A suivre.