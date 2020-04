OM – Mercato : un sérieux concurrent menace la piste Rony Lopes

true

En disgrâce au FC Séville, Rony Lopes (24 ans) pourrait être prêté. L’OM est sur le coup mais il n’est pas seul.

En quête de renforts à moindre frais, l’Olympique de Marseille a profité de ses discussions entamées avec le FC Séville sur certains dossiers (Lopez, Sarr) pour évoquer la possibilité d’un prêt de Rony Lopes (24 ans). Il faut dire que le Portugais – transféré de Monaco pour 25 M€ en août dernier – est en grande difficulté en Andalousie, lui qui n’a disputé que 13 matches depuis son arrivée.

L’axe Milan – Séville privilégié ?

Mais, si l’on en croit le média ibérique « La Razon », la bonne idée d’Andoni Zubizarreta pourrait être difficile à mettre en pratique. En effet, l’OM n’est pas le seul sur le coup pour l’ancien joueur du LOSC et le Milan AC, également surveillé de près l’UEFA et son fair-play financier, souhaiterait aussi se faire prêter Rony Lopez.

Outre le fait que le club lombard dispose de plus de moyens que l’OM, le Milan a une relation privilégiée avec le FC Séville concernant les prêts. Sur les derniers mois, Italiens et Espagnols ont traité ensemble pour les prêts de Suso ou encore Simon Kjaer. Par le passé, Adil Rami, Carlos Bacca et André Silva avaient aussi emprunté cet axe de transfert cher à Monchi…