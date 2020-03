OM – Mercato : un vieux fantasme autour de Benedetto refait surface…

true

Du côté du Club America, certains rêvaient déjà d’un retour de Dario Benedetto (OM, 29 ans) l’été prochain. Que les Phocéens se rassurent, c’est impossible…

Avant de briller sous les couleurs de Boca Juniors, le club de ses rêves, et d’atterir à l’OM l’été dernier, Dario Benedetto (29 ans) était une légende au Mexique. Notamment au sein du mythique Club America où il a évolué entre janvier 2015 et l’été 2016, disputant 61 matches pour 26 buts et 11 passes décisives.

« Pipa » un rêve impossible pour le Club America

Ces derniers jours, une rumeur a agité le Mexique : le Club America pourrait se positionner sur « Pipa » afin de palier à la grave blessure de Nicolas Castillo et au probable départ de Roger Martinez. Un bruit de couloir renforcé par les incertitudes de l’OM face au fair-play financier et ce même si Benedetto a déjà fait part à maintes reprises de sa volonté de découvrir la Ligue des Champions avec Marseille.

Média proche du Club America, le site « America Monumental » a douché le rêve des supporters locaux, assurant que Dario Benedetto n’était pas une option possible pour le club. Il faut dire que son imposant salaire marseillais (entre 260 000€ et 280 000€ brut par mois avec encore trois années de contrat) est un frein quasiment impossible pour la formation aztèque…