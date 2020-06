OM – Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le fantasme Higuain

true

Si la Vieille Dame s’est décidée à vendre son attaquant argentin, proposé à l’OM par Fabrizio Ravanelli, celui-ci reste très cher.

Annoncé par Fabrizio Ravanelli comme une possibilité s’il est nommé Head of Football de l’OM, le recrutement de Gonzalo Higuain comporte de très nombreux obstacles. Mais l’un d’entre eux vient d’être levé, si l’on en croit le généralement bien informé quotidien turinois Tuttosport : celui de son départ.

Le média assure que la Juventus Turin a pris la décision de vendre l’attaquant argentin de 32 ans à la fin de la saison. Et ce même si son absence lors des deux derniers matches (demie et finale de Coupe d’Italie perdue) a démontré qu’il était vital au système de jeu prôné par Maurizio Sarri. Mais sa mauvaise relation technique avec Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala a convaincu ses dirigeants de s’en séparer.

Mais il demeure un obstacle, de taille : l’indemnité de transfert. Selon Transfermarkt, celle-ci se situerait aux alentours des 25 M€. Evidemment trop pour l’OM. Qui ne pourra pas compter sur la générosité des Bianconeri (comme un prêt) car ceux-ci doivent également renflouer leurs caisses après la tempête Covid-19. Higuain à l’OM, ça reste donc mal embarqué…