OM – Mercato : une cible pour renforcer la défense signe en Angleterre

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille en cas de vente de Duje Caleta-Car, le Hollandais Joel Veltman s’est finalement engagé avec Brighton and Hove Albion. Agé de 28 ans, le défenseur central, également capable d’occuper le couloir gauche, semblait toutefois un peu trop âgé pour la nouvelle politique du club phocéen. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 29, 2020